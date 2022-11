L’ADD organise en partenariat avec la Commission de l’UE un atelier de formation et de sensibilisation sur la culture digitale et la protection des enfants en ligne

vendredi, 25 novembre, 2022 à 17:00

Rabat – Dans le cadre des travaux du Comité de coordination national de l’initiative « Culture digitale/ protection des enfants en ligne », l’Agence de Développement du Digital (ADD) a organisé, les 16 et 17 novembre 2022 à Rabat, en partenariat avec la Commission de l’Union Européenne dans le cadre de l’instrument TAIEX, un atelier de formation et de sensibilisation sur la culture digitale et la protection des enfants en ligne.

Animé par des experts européens spécialisés dans ce domaine, ledit atelier avait pour principaux objectifs de partager les meilleures pratiques et expériences internationales, notamment européennes, en matière d’instauration de la culture digitale et de protection des enfants en ligne, de renforcer les compétences et connaissances des acteurs publics et privés marocains concernés quant à la promotion de la culture d’usage approprié du digital et la protection des enfants et jeunes des risques y afférents, et de présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires de l’initiative «Culture digitale/ protection des enfants en ligne», indique un communiqué de l’ADD.

Aussi, cette rencontre a été l’occasion de présenter l’état d’avancement du plan d’actions de l’initiative «Culture digitale/ protection des enfants en ligne» et notamment la plateforme nationale «e-Himaya» dédiée à l’information et à la sensibilisation sur la culture digitale et la protection des enfants en ligne, précise la même source.

Plusieurs aspects liés à la thématique de protection des enfants et jeunes en ligne ont été traités lors de cet atelier particulièrement les volets juridiques, organisationnels, techniques, ainsi que celui de la formation, la sensibilisation, et la coopération internationale.

Cet atelier a connu une participation importante et active des représentants des différents acteurs publics et privés impliqués dans la protection de l’enfance au niveau national, qui ont enrichi les échanges et débats sur une culture digitale inclusive et les mesures nécessaires pour développer une vigilance d’autoprotection des enfants et jeunes en ligne.

Pour rappel, l’initiative « Culture digitale/ protection des enfants en ligne », lancée par l’ADD sous la supervision du Comité de coordination national, consiste en la mise en œuvre des actions portant sur l’élaboration des guides thématiques de sensibilisation pour les cibles de l’initiative, la mise en place du portail d’information et de sensibilisation (plateforme e-Himaya) dédié aux cibles concernées et la mise en place des actions de sensibilisation et de communication au profit des cibles et acteurs concernés.

Ledit Comité de coordination est composé du ministères de la Justice, du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, du ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, de Bank Al Maghrib, de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, de la Gendarmerie Royale, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications et de l’Agence de Développement du Digital, et l’Observatoire National des Droits de l’Enfant.

L’instrument TAIEX – Assistance technique et échange d’informations – offre une assistance technique entre pairs et un soutien politique d’experts publics des États membres de l’UE aux bénéficiaires à travers le monde.