Avec l’adhésion du Maroc, du Burkina et de la RDC, AFC dépasse les 30 Etats membres

jeudi, 10 juin, 2021 à 18:21

Lagos – Africa Finance Corporation, l’un des plus grands investisseurs dans le développement des infrastructures en Afrique, a annoncé avoir dépassé les 30 Etats membres, soit plus de la moitié des Etats africains, après l’adhésion du Maroc, du Burkina et de la République démocratique du Congo.