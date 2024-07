L’ADII dévoile son plan stratégique 2024-2028

vendredi, 19 juillet, 2024 à 21:35

Rabat – L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a dévoilé son nouveau plan stratégique couvrant la période 2024-2028, intitulé “Pour une douane professionnelle et citoyenne”.

Ce plan, qui vise à marquer un saut qualitatif dans l’action de l’ADII en faisant face aux défis et contraintes actuels et prévisibles, tout en exploitant les opportunités qui s’offrent à elle, présente notamment la vision de l’Administration pour le prochain quinquennat, les objectifs stratégiques, les résultats attendus, la démarche adoptée pour la nouvelle stratégie et la nouvelle carte stratégique 2024-2028, ainsi que le bilan du plan 2020-2023.

“Fruit d’une mûre réflexion et d’une large concertation, ce plan ambitieux s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le Glorifie, et s’accorde parfaitement avec la politique générale du Gouvernement dans les domaines relevant de notre Administration. Sa structure repose sur sept objectifs stratégiques qui orienteront nos actions pour le quinquennat à venir”, a écrit le directeur général de l’ADII, Abdellatif Amrani, cité dans ce document.

Ce plan vise, en premier lieu, à apporter un soutien à la politique économique nationale en contribuant davantage à l’amélioration du climat des affaires et à la promotion de la compétitivité économique nationale, a-t-il détaillé.

A cet effet, l’ADII poursuivra sa stratégie proactive de facilitation des procédures et d’accompagnement des entreprises et accompagnera sur le plan douanier les projets structurants du pays en apportant des solutions adaptées et novatrices, a fait savoir M. Amrani.

L’Administration poursuivra aussi l’adaptation et l’enrichissement de la fiscalité douanière prenant en considération les évolutions du contexte national et international, a-t-il soutenu, ajoutant que le marquage fiscal sera étendu à d’autres types de produits afin de protéger les consommateurs et de consolider les recettes.

De même, l’introduction d’une taxe carbone sera étudiée en collaboration avec les départements concernés et en concertation avec le secteur privé. De plus, il sera procédé à la refonte du Code des Douanes et Impôts Indirects pour améliorer la lisibilité et l’accessibilité de la législation douanière.

Par ailleurs, le DG de l’ADII a souligné que la douane marocaine, en tant qu’administration citoyenne, s’attache à la simplification des démarches administratives à travers la dématérialisation et continuera à explorer des solutions digitales novatrices à même d’améliorer l’expérience des utilisateurs et assurer l’équité dans le traitement de leurs dossiers.

Ainsi, en complément aux e-services, l’essentiel des démarches en douane pourra être effectué au bureau douanier le plus proche de la résidence du client-usager, tout en mutualisant le télétraitement des dossiers au niveau régional ou national dans un objectif de célérité, a-t-il noté.

En parallèle, pour préserver la concurrence loyale entre les opérateurs économiques, le dispositif de lutte contre la fraude sera renforcé en s’appuyant sur les nouvelles technologies, a fait remarquer M. Amrani, précisant que l’ADII œuvrera à professionnaliser davantage son personnel en le formant sur les nouveaux outils de contrôles et en adaptant les manuels de procédures mis à sa disposition.

L’Administration compte également améliorer son système de renseignement et renforcer le ciblage et la sélectivité des contrôles en exploitant le potentiel de l’intelligence artificielle.

Concernant la lutte contre les trafics illicites et la contribution à la protection des citoyens, elles constituent un autre axe majeur du plan stratégique, a relevé M. Amrani, ajoutant que l’ADII accentuera ses actions de lutte contre la contrebande, la contrefaçon et le blanchiment d’argent et ce, en recourant aux moyens technologiques les plus récents (scanners, drones, scellés électronique, vidéosurveillance, …) et en renforçant la coopération et l’échange d’informations avec les partenaires publics nationaux et étrangers.

Et de soutenir : “Par ailleurs, en appui à la politique du Royaume en Afrique, l’ADII entend poursuivre son engagement vis-à-vis de ses partenaires africains en lançant le programme ‘AfriDouane’ dédié au renforcement des capacités des administrations douanières africaines”.

Selon M. Amrani, ce programme marquera un saut qualitatif dans le partage de l’expérience douanière marocaine en plus du renforcement du cycle international de formation destiné aux douaniers africains.

Le succès de ce plan stratégique est tributaire d’un capital humain formé et engagé, a-t-il estimé, notant que pour cela, l’ADII veillera à consolider ses compétences internes en procédant à une réingénierie de la formation, à la gestion des carrières et à l’amélioration des conditions de travail de ses agents.

Cette démarche vise à garantir un développement professionnel optimal et un environnement de travail propice à l’épanouissement des douaniers, éléments clés pour l’accomplissement des missions de cette administration et l’atteinte de ses objectifs stratégiques, a fait valoir M. Amrani.

Animée par une vision ambitieuse d’une douane professionnelle et citoyenne à l’horizon 2028, la nouvelle stratégie de l’ADII place le professionnalisme, l’intégrité et la compétence des agents de douane au cœur de ses priorités. Ces valeurs fondamentales, constituant les piliers de la transformation qualitative du service public, guideront les actions de l’Administration pour une douane plus performante et résolument au service du citoyen.