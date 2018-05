L’ADII et le Groupe Renault Maroc scellent leur partenariat par la signature d’une convention et d’un protocole d’accord

lundi, 14 mai, 2018 à 13:59

Rabat – L’Administration des Douanes et des impôts indirects (ADII) et le Groupe Renault Maroc ont scellé leur partenariat par la signature, lundi à Rabat, d’une convention portant sur l’octroi du label “Opérateur économique agréé (OEA) Sécurité-sûreté” à l’usine Renault de Tanger, et d’un protocole d’accord pour lutter contre la contrefaçon.