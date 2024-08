L’ADII met en service un Centre régional de télé-contrôle à Tanger

jeudi, 1 août, 2024 à 15:12

Tanger – L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé la mise en place, à partir du 1er août, d’un Centre régional de télé-contrôle (CRT), destiné aux opérateurs économiques, aux transitaires agréés en douane, aux transporteurs et aux exploitants des Magasins et Aires de Dédouanement (MEAD).

Cette mesure phare s’inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de facilitation des procédures de dédouanement au profit des opérateurs économiques, a noté l’ADII dans un communiqué.

“Elle vise à marquer un saut qualitatif en termes de consolidation de la transparence des opérations douanières, de réduction des délais de dédouanement, de gain de temps et de réduction des coûts en évitant aux opérateurs les déplacements inutiles, ainsi qu’en termes d’amélioration continue de la qualité du service offert par les structures douanières”, a poursuivi la même source.

Ce nouveau dispositif consiste à regrouper les opérations de télé-contrôle des déclarations en détail de la région nord au niveau d’un seul centre, à savoir le CRT, qui hébergera une équipe d’inspecteurs vérificateurs chargés du contrôle à distance desdites déclarations.

Cette avancée a été rendue possible grâce à la dématérialisation totale du circuit de dédouanement assurée par le système informatique BADR, a expliqué l’ADII.

Le CRT traitera, dans un premier temps, les déclarations d’importation enregistrées à Tanger-Med, sélectées en circuit vert ou orange ainsi que les déclarations d’importation et d’exportation sélectées en circuit vert ou orange enregistrées aux MEAD de Tanger.

Pour accompagner ce changement, l’ADII met à la disposition des opérateurs l’adresse mail “ [email protected]” afin de recueillir leurs remarques et suggestions éventuelles.

Cette expérience pilote conduite par la Douane au Nord du pays sera, dans un second temps, dupliquée au niveau de la région de Casablanca avant le lancement, dans un stade ultime, d’un Centre national de télé-contrôle dédié au traitement, à travers le pays, des mêmes opérations, a conclu le communiqué.