L’Aéroport Essaouira-Mogador fin prêt pour redéployer ses ailes

lundi, 29 juin, 2020 à 11:36

Essaouira – Après une période d’arrêt de plus de 3 mois suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et aux mesures proactives décrétées par le Maroc pour endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19, l’Aéroport international Essaouira-Mogador est fin prêt pour redéployer ses ailes, en perspective de la reprise du trafic aérien et de l’accueil des voyageurs, dans le strict respect des procédures émises par l’Office National des Aéroports (ONDA).