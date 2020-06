L’Aéroport international Marrakech- Menara fin prêt pour la reprise de son activité

mercredi, 24 juin, 2020 à 11:06

Marrakech – Après une inactivité de plus de trois mois en raison de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et des mesures préventives décrétées par le Royaume pour enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19, l’Aéroport international Marrakech- Menara est fin prêt pour la reprise du trafic aérien et l’accueil des passagers, dans le respect scrupuleux des procédures mises en place par l’Office National des Aéroports (ONDA).