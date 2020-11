L’AFEM acte ses 20 ans en lançant “Amally”

vendredi, 27 novembre, 2020 à 17:29

Casablanca – L’Association des Femmes chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) qui souffle sa 20ème bougie vient de lancer un nouveau plan baptisé “Amally” dédié aux entreprises en difficultés dirigées par des femmes suite à la Covid-19.

Consciente du risque insistant de faillites qui se répercute sur la perte d’emploi et l’équilibre économique, l’AFEM s’est mobilisée durant cette crise sanitaire afin d’apporter un soutien à ses membres, impactées durement, indique un communiqué de l’Association.

Ce plan a pour principaux objectifs d’aider les membres à survivre, à préserver leurs entreprises et à rebondir et maintenir une dynamique dans cet environnement incertain.

“Amally est une main tendue aux entrepreneures désirant redessiner l’avenir de leurs entreprises. Co-working, conseil, formation, coaching, séminaires, ateliers, rencontres BtoB, accompagnement, tout est mis en œuvre pour répondre aux attentes des femmes”, explique AFEM.

Créée à l’initiative d’un groupe de femmes en 2000, l’AFEM a pour mission de contribuer à promouvoir et à soutenir l’entreprenariat féminin au Maroc, rappelle le communiqué, notant que “20 ans, ce sont des milliers de femmes et de jeunes filles qui ont été inspirées et soutenues dans leur démarche entrepreneuriale, 550 femmes formées aux techniques de management, 80 projets incubés, des entreprises créées et pérennisées… c’est aujourd’hui une communauté au Maroc qui continue à contribuer à la croissance économique”.

20 ans, “c’est aussi plus de 300 événements organisés par l’AFEM pour connecter les femmes cheffes d’entreprises au Maroc et plus de 15 événements internationaux pour les relier avec leurs homologues à l’étranger, sans compter la participation de nos FCE aux congrès mondiaux”.

20 ans, “c’est une conviction portée et partagée que l’entrepreneure est une actrice incontournable de la croissance économique. En effet, le taux d’activité entrepreneuriale des femmes impacte directement et positivement la croissance économique 5 fois plus que le taux d’activité entrepreneuriale des hommes”.

Citée par le communiqué, Leïla Doukali, Présidente Nationale de l’AFEM a souligné que “20 ans à l’AFEM, c’est le réseau pionnier de la FCE, c’est aussi un apprentissage permanent qui se résume en 4 mots : don de soi, partage, solidarité et exigence”.

Au sujet de réaménagement de son siège, l’AFEM souligne que ce dernier offre aujourd’hui un espace nouveau et des services à nos membres, ajoutant que ce réaménagement a pu voir le jour grâce à ses donateurs.

Réorganisé en espace de co-working, l’AFEM propose une alternative aux entrepreneures qui se voient forcées d’abandonner leur lieu de travail et qui ont besoin provisoirement d’un espace bureau pour rebondir et pérenniser l’activité de leurs entreprises.

Et de faire de la création d’une nouvelle plateforme web, ajoutant qu’en appui de cet accompagnement, les entrepreneures sont réunies sur amally.ma pour échanger et présenter leurs business respectifs… initiant ainsi de nouvelles opportunités de croissance.

Le plan de l’AFEM est adossé à une approche genre dans le cadre d’une économie inclusive et socialement responsable en cohérence avec le Plan Gouvernemental pour l’Egalité II dont la vision est de “parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, fondé sur une approche basée sur les droits humains”.

La Présidente Nationale de l’AFEM a expliqué: “Pour se relever, il faut apprendre à tomber. Nous avons vacillé, cette pandémie nous a toutes impactées. L’AFEM, toujours fidèle à sa mission depuis 20 ans, s’engage auprès les FCE pour les accompagner dans leur relance en réajustant sa feuille de route avec un objectif ambitieux : faire bénéficier 100 FCE pour l’année 2021 du plan Amally”.

C’est un nouveau tournant qui va sans aucun doute marquer une étape importante dans la vie de l’association, poursuit l’AFEM, qui rend hommage à l’occasion de ses20 ans, à des femmes investies pour le développement du Maroc, en particulier aux membres et partenaires qui la soutiennent pour un combat sans relâche pour l’inclusion et la valorisation des talents féminins.