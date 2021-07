L’Afrique doit investir dans la recherche et le développement (Webinaire)

mardi, 27 juillet, 2021 à 14:39

Rabat – L’Afrique est appelée à investir dans la recherche et le développement pour rattraper son “retard” scientifique et technologique dans divers secteurs, ont affirmé les participants à un webinaire tenu lundi sous le titre “Le Maroc, de nouvelles tendances scientifiques et économiques pour un continent africain inclusif”.