Laila El Andaloussi, la professionnelle du chiffre habile à l’allure raffinée

mercredi, 2 mars, 2022 à 14:10

Par Maria Mouatadid.

Casablanca – Loin de l’image un peu “geek” et “dingo” du calcul, l’experte comptable et commissaire aux comptes dévouée, Laila El Andaloussi, incarne avec enthousiasme, énergie et bienveillance le métier des professionnels des chiffres, qui apparemment vont bon train, avec son allure somptueuse et raffinée.