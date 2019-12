L’ambition du CESE est de contribuer à la préservation d’un capital naturel protégé et de favoriser la croissance économique durable (M. Chami)

samedi, 28 décembre, 2019 à 10:34

L’ambition du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) est de contribuer à la préservation d’un capital naturel protégé et valorisé de manière soutenable et de favoriser la croissance économique durable, a souligné vendredi à Rabat, son président Ahmed Reda Chami.

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du Conseil, en marge de la clôture du Colloque international sur l’environnement et les sciences sociales, M. Chami a affirmé que le Maroc a enregistré “des réalisations indéniables dont peut se prévaloir notre pays” en matière de développement durable, en inscrivant “le droit à un environnement sain” dans la Constitution de 2011 et en adoptant la loi-cadre portant charte nationale de l’environnement et de développement durable.