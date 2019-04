L’AMDIE présente à Rabat son bilan 2018 et son plan d’action pour l’année en cours

mercredi, 3 avril, 2019 à 16:47

Rabat – L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) a tenu, mercredi à Rabat, la deuxième réunion de son Conseil d’administration, consacrée à la présentation de son bilan 2018 et son plan d’action pour l’année en cours.

Tenue sous la Présidence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, en présence, notamment du directeur général par intérim de l’AMDIE, Hicham Boudraa et des représentants de l’ensemble des départements ministériels concernés et d’instances et d’établissements partenaires, cette réunion a été l’occasion de présenter le système de promotion des investissements et des exportations, l’état d’avancement des structures organisationnelles de l’Agence, ainsi que les actions prévues pour stimuler et encourager les investissements et les exportations.