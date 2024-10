Lamia Merzouki élue présidente de l’Alliance mondiale des centres financiers internationaux

mercredi, 16 octobre, 2024 à 20:54

Les participants à la Conférence internationale sur “La foi dans un monde en mutation” ont lancé, mercredi à Rabat, un appel à la Rabita Mohammadia des Oulémas et à la Ligue islamique mondiale pour la création de l'”Observatoire international pour les signes de la foi et la lutte contre les questions douteuses”, une instance appelée à consolider les principes de la foi et renforcer les valeurs.