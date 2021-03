L’AMMC accueille des magistrats du ministère Public pour un séminaire d’échanges

jeudi, 25 mars, 2021 à 18:43

Casablanca – L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé, jeudi à Rabat, un séminaire d’échanges au profit des magistrates et des magistrats du ministère Public autour de l’organisation juridique du marché des capitaux, ses acteurs et le rôle de supervision exercé par l’Autorité.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat et de coopération conclu en décembre dernier entre l’AMMC et la Présidence du ministère Public, indique l’Autorité dans un communiqué.

Cet accord porte sur la coordination en matière d’infractions relatives au marché des capitaux, sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et sur la mise en place d’un dispositif de formation dans le domaine du marché des capitaux.

Organisé simultanément en présentiel au siège de l’Autorité et par visio-conférence, le séminaire a réuni 30 magistrates et magistrats exerçant dans différentes villes du Royaume et a également été un espace d’échanges et d’enrichissement tant pour les magistrats que pour les collaborateurs de l’AMMC ayant pris part à cette rencontre.

Ce séminaire est le premier d’une série de rencontres prévues durant l’année 2021, conclut le communiqué.