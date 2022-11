L’AMMC publie une nouvelle version du guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Casablanca – L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de publier une nouvelle version du guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC&FT). “Suite aux dernières évolutions du cadre légal et réglementaire national en matière de LBC&FT, notamment l’amendement de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la publication de la circulaire n°02/2022 de l’AMMC, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux met à la disposition des professionnels du marché une nouvelle version de son guide pratique relatif à la LBC&FT”, annonce l’Autorité dans un communiqué. Inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l’AMMC pour améliorer le niveau de conformité et d’efficacité des dispositifs LBC&FT des intervenants du marché des capitaux, ce guide présente d’une manière didactique les différentes exigences légales et réglementaires incombant à ces professionnels pour les prémunir contre toute exploitation à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, précise la même source. La première version du guide a été publiée en décembre 2019, rappelle le communiqué, notant que la présente mise à jour de ce guide porte sur les principaux aspects suivants : les précisions techniques relatives à la conformité aux nouveaux apports de la loi et de la réglementation, le registre public des bénéficiaires effectifs, les obligations dans le cadre de l’application des sanctions financières ciblées, la définition des responsabilités des organes de gouvernance et de direction et ls mesures de vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées.