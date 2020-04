L’AMSSNuR adopte l’échange électronique pour le traitement des dossiers des fournisseurs des commandes publiques

vendredi, 24 avril, 2020 à 8:52

Rabat – L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à la simplification des procédures pour le traitement des dossiers des fournisseurs des commandes publiques et les prestataires de services, notamment en adoptant l’échange électronique des dossiers originaux sous format “PDF”.

Dans un communiqué, AMSSNuR indique que ses services spécialisées ont traité, grâce à ces mesures, une vingtaine de dossiers et qu’elle continue de travailler conjointement avec ses partenaires pour régler les dossiers restants, et ce depuis la publication de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 mars 2020.

A travers cette stratégie, l’Agence se conforme aux instructions contenues dans la note N° E/2138 du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, appelant les institutions et les entreprises publiques à prendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de remboursement des partenaires des fournisseurs de la commande publique, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises, précise le communiqué, ajoutant que ceci se fait dans l’objectif de réduire la pression sur le flux de trésorerie des différentes composantes du tissu économique, afin de lui permettre d’honorer ses engagements financiers.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et les mesures mises en place par les autorités compétentes, l’Agence a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux répercussions de la pandémie du covid-19, notamment sur l’économie nationale, tout en prenant en considération les orientations gouvernementales, ajoute la même source.

Par ailleurs, AMSSNuR a lancé le service numérique “bureau d’ordre digital”, développé par l’Agence du développement du digital (ADD), à même de permettre aux administrations et établissements publics de gérer leurs correspondances reçues et émises par voie électronique, explique le communiqué, notant que les citoyens, les entreprises, les administrations et les établissements publics pourront déposer leurs courriers au niveau des bureaux d’ordre digitaux des institutions concernées et recevront, ainsi, des accusés de réception, conformément à la circulaire du ministère du 1er avril et qui vise à limiter les déplacements des citoyens et à endiguer la propagation du virus.

L’agence appelle l’ensemble des usagers et établissements à se conformer à cette mesure essentielle pour déposer les correspondances administratives via le portail du bureau d’ordre digital “https://urlz.fr/cuc0”.