Lancement de la réalité virtuelle dans le cadre de la prévention en entreprise

lundi, 2 avril, 2018 à 23:00

Casablanca – Le groupe Wafa Assurance a lancé, lundi à Casablanca, une nouvelle démarche technologique et novatrice afin d’accompagner ses entreprises clientes à maîtriser et réduire le risque en cas de sinistre via de nouvelles solutions digitales utilisant la réalité virtuelle et augmentée.