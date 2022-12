Lancement d’une campagne pour la promotion du paiement mobile et de la marque MarocPay auprès du grand public

vendredi, 2 décembre, 2022 à 11:49

Rabat – Une campagne médiatique a été lancée récemment visant la sensibilisation et la promotion du paiement mobile et de la marque MarocPay auprès du grand public.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route portant sur le paiement mobile, levier majeur de la stratégie nationale de l’inclusion financière, Bank Al-Maghrib (BAM) a mis en place, en collaboration avec l’écosystème du paiement mobile, une stratégie de communication institutionnelle visant l’accompagnement de la mise en œuvre du paiement mobile, indique-t-on dans un communiqué conjoint de BAM, du Groupement du Paiement Mobile Maroc “GP2M” et de l’Agence de Développement du Digital (ADD).

Cette stratégie a pour objectifs d’asseoir la crédibilité de ce nouveau moyen de paiement et la confiance du public pour son utilisation, vulgariser les usages du paiement mobile et promouvoir le nom de la marque “MarocPay” auprès du grand public.

Le “GP2M”, dont la mise en œuvre de la communication institutionnelle est une de ses missions principales, a élaboré un contenu médiatique composé de plusieurs capsules TV et spots radio réalisés, de manière didactique et simplifiée, accompagnées de cas pratiques pour une meilleure information autour du paiement mobile, fait savoir le communiqué.

De même, l’ADD, en tant que partie prenante de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière et dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action portant notamment sur le développement de l’inclusion digitale a procédé à la signature d’une convention de partenariat avec le “GP2M” afin de contribuer à élargir la diffusion des supports de cette communication institutionnelle en vue de promouvoir et d’accélérer l’adoption du paiement mobile au niveau national.

Ainsi, et en application des dispositions de cette convention, l’ADD et le GP2M ont lancé à partir du 03 octobre 2022, une campagne médiatique (diffusion des capsules TV et spots radio précités), prévue pour une durée de 3 mois, dédiée à la promotion du paiement mobile et de la marque MarocPay auprès du grand public, précise-t-on.

Et de rappeler que selon les statistiques publiées par Bank Al-Maghrib à fin 2021, 19 offres M-Wallets ont été présentes sur le marché, dont 13 émises par des établissements de paiement totalisant un encours de plus de 6,3 millions de M-wallets émis.