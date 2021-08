Lancement de l’appel à candidatures de l’émission “Qui va investir dans mon projet ? Spécial startup”

mercredi, 11 août, 2021 à 18:56

Casablanca- La chaîne 2M et l’opérateur Inwi ont annoncé, mercredi, le lancement de l’appel à candidatures pour la 2ème saison de l’émission “Qui va investir dans mon projet ? Spécial startup”.

“Suite au succès de la 1ère saison de +Qui va investir dans mon projet? Spécial startup+, 2M, en partenariat avec inwi, lance l’appel à candidature pour la seconde saison du techshow”, indique Inwi dans un communiqué, précisant que cet appel à candidature s’étalera jusqu’au 31 août.

Les entrepreneurs, souhaitant offrir de meilleures perspectives à leurs projets, peuvent déposer dès maintenant leurs candidatures à la deuxième saison du programme sur “www.quivainvestirdansmonprojet.ma”, relève la même source.

Pour cette 2ème saison, l’objectif est de permettre la participation du plus grand nombre d’entrepreneurs et d’octroyer des montants d’investissements plus importants aux startups porteuses de projets innovants et prometteurs.

Lancé par 2M en partenariat avec inwi, ce programme inclusif dédié à la startup est la matérialisation parfaite de l’engagement des deux partenaires pour la mise en avant de la nouvelle économie digitale et le soutien de la croissance des startups marocaines.

Lors de sa 1ère saison, l’émission “Qui va investir dans mon projet? Spécial startup”, 1er techshow maghrébin dédié à la Startup, a connu un véritable succès populaire auprès des Marocains en enregistrant des audiences record tout le long de sa diffusion : plus de 3 millions de téléspectateurs pour chaque Prime.

En termes de levée de fonds, le succès était aussi au rendez-vous. 14 startups ont levé près de 10 millions de dirhams entre Business Angels et prêts d’honneur de la Caisse Centrale de Garantie, conclut le communiqué.