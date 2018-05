Lancement officiel à Benguerir de la 1ère édition de “Solar Decathlon Africa”

vendredi, 4 mai, 2018 à 17:56

Benguerir – La 1ère édition du “Solar Decathlon Africa” a été lancée vendredi, à Benguerir, avec la participation de 20 équipes représentant 40 universités pluridisciplinaires provenant des différents continents dans l’objectif de concevoir et construire, durant la période d’un an et demi, des habitations durables à haute performance énergétiques et écologiques adaptées au continent africain et utilisant l’énergie solaire comme unique source d’énergie.