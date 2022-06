Lancement de la plateforme “My ANOC” pour la vente des ovins et caprins

Rabat – La plateforme e-commerce “My Anoc Market” de vente des ovins et caprins a été lancée, mercredi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.