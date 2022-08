Lancement et visite de projets de développement agricole dans la province d’Al Hoceima

mardi, 2 août, 2022 à 20:01

Al Hoceima – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, mardi, une visite de terrain dans la province d’Al Hoceima, marquée par le lancement et la visite de plusieurs projets de développement agricole.