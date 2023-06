L’ANRE reçoit une délégation de haut niveau de la BERD

mardi, 27 juin, 2023 à 10:55

Rabat – Le Président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE), Abdellatif Bardach, a reçu, lundi à Rabat, une délégation de haut niveau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Menée par Mark Bowman, en sa qualité de vice-président en charge des politiques et des partenariats, la délégation de la BERD a pris part à une réunion consacrée à la présentation des missions et des chantiers de l’ANRE, ainsi qu’aux enjeux et au potentiel des énergies renouvelables du Royaume, indique l’ANRE dans un communiqué.

Les discussions, ajoute le communiqué, ont également porté sur les pistes de renforcement du partenariat entre l’ANRE et l’institution financière européenne.

Les équipes de l’ANRE ont eu des échanges riches et constructifs avec les membres de la délégation de la BERD, contribuant ainsi à l’ouverture de nouveaux horizons de coopération potentiels entre les deux institutions, conclut la même source.