L’appel à projets de la 5e édition du programme Madaëf Eco6 à Al Hoceima, ouvert jusqu’au 12 août

mardi, 3 août, 2021 à 18:52

Casablanca – L’appel à projets de la cinquième édition du programme Madaëf Eco6 à Al Hoceima, organisée en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI) de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, est ouvert jusqu’au 12 août 2021 à minuit.

Cette édition, consacrée à Al Hoceima, vient consolider les efforts d’investissement consentis par Madaëf pour contribuer à l’essor touristique de la destination, indique un communiqué de l’entreprise, notant que les candidatures y sont admissibles via la plateforme “www.madaef-eco6.ma”.

Madaëf détient 7 unités hôtelières à Al Hoceima contribuant ainsi à la montée en gamme de l’offre touristique de la destination, en partenariat avec des opérateurs de renom.

L’initiative Madaëf Eco6 entend ainsi enrichir l’offre touristique d’Al Hoceima, “la perle de la Méditerranée”, avec des projets innovants à forte valeur ajoutée à même de contribuer à atténuer l’effet de la saisonnalité de cette destination, le tout selon une approche inclusive à fort ancrage local, ajoute la même source.

Les projets éligibles à cette édition doivent avoir trait aux six univers de la destination Al Hoceima, à savoir les animations culturelles et artistiques, les activités nautiques et balnéaires, les services aux unités hôtelières, la valorisation de l’artisanat et du terroir, les activités sportives et de bien-être, ainsi que la promotion de l’arrière-pays.

La prochaine étape, qui aura lieu courant septembre, permettra aux finalistes présélectionnés, lors de la phase d’appel à projets, de présenter leurs projets devant un jury indépendant, regroupant les principaux partenaires à savoir le CRI Tanger – Tétouan – Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement du nord, l’Office du développement de la coopération, CIH Bank ou encore Finéa qui soutiennent le programme Madaëf Eco6 depuis son lancement.

À l’issue de cette dernière étape, les lauréats sélectionnés bénéficieront d’un partenariat en vue d’accéder aux six plateformes d’accompagnement de Madaëf Eco6, qui comprennent notamment un accompagnement professionnel à travers une équipe d’experts, un accès aux marchés auprès des unités partenaires de l’édition, un accès à des solutions de financements bancaires, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.

Madaëf est une société leader de l’investissement touristique au Maroc. Madaëf met à profit sa connaissance du secteur pour le développement et l’exploitation d’actifs touristiques, contribuant fortement à l’émergence de nouvelles destinations touristiques, au renforcement de la capacité d’accueil et à la montée en gamme de l’offre touristique nationale.

Forte de ses expertises et celles de ses différentes filiales, Madaëf intervient, dans différentes régions du Royaume, sur toute la chaîne de valeur touristique : aménagement, développement et exploitation d’actifs.

La complémentarité de ses métiers lui confère la capacité de développer des synergies communes à ses actifs et d’axer son intervention sur la performance tout en assurant une gestion dynamique de son portefeuille.