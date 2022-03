L’assemblée annuelle de la BERD, du 10 au 12 mai 2022 à Marrakech

lundi, 14 mars, 2022 à 15:29

La Cour des comptes a rendu public son rapport annuel sur les activités de la Cour et des Cours régionales des comptes au titre des années 2019 et 2020 et ce, en application des Hautes Orientations de SM le Roi pour veiller à ce que la Cour des comptes accomplisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de l’exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes et conformément aux dispositions de l’article 148 de la Constitution.