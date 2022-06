L’Autorité marocaine du marché des capitaux décerne le Prix AMMC de la Recherche

lundi, 6 juin, 2022 à 17:47

Casablanca- L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a décerné le prix AMMC de la recherche à Karim Belcaid pour son travail de recherche qui a porté sur la modélisation des interactions dynamiques entre les marchés boursiers marocain, internationaux et la sphère économique.

“L’AMMC, après délibérations des membres de son Conseil Scientifique, a annoncé le lauréat du Prix AMMC de la Recherche Karim Belcaid ainsi que les deux premiers finalistes de la compétition Khaoula Dahani et El Mehdi Ferrouhi”, indique l’Autorité dans un communiqué.

L’Autorité récompense Mme Dahani pour son travail de recherche consacré à la modélisation mathématique de la finance participative, et M. Ferrouhi pour son travail qui s’intéresse aux comportements mimétiques sur le marché boursier marocain, précise la même source.

Afin de consolider ses liens avec l’univers académique et d’encourager la recherche scientifique, l’AMMC avait lancé en juin 2021, avec l’appui de son Conseil scientifique, un prix pour la recherche sur des thématiques économiques et financières axées sur l’économie marocaine et le marché des capitaux, qui présentent un intérêt pour l’Autorité”.

L’Autorité remercie l’ensemble des candidats au Prix AMMC de la Recherche pour leur participation à la compétition, et salue leurs efforts de contribution à la recherche académique sur des thématiques liées au marché des capitaux, conclut le communiqué.