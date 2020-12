L’avenir du secteur minier tributaire de l’intensification des efforts de recherche, de l’exploration minière et des investissements (M. Rabbah)

jeudi, 31 décembre, 2020 à 18:09

Rabat – L’avenir du secteur minier qui est confronté à un certain nombre de contraintes et de défis reste tributaire de l’intensification des efforts dans le domaine de la recherche, de l’exploration minières et de la réalisation de plus d’investissements, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, M. Aziz Rabbah.

Cette déclaration a été faite par le ministre lors d’un exposé sur le secteur minier présenté lors du conseil de gouvernement, réuni en visioconférence, sous la présidence du chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani.