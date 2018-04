Le CAD et la SIB, du groupe Attijariwafa bank, organisent une mission multisectorielle autour des Fintech, les 26 et 27 avril à Abidjan

lundi, 23 avril, 2018 à 16:09

Abidjan – Le Club Afrique Développement (CAD) et la Société Ivoirienne de Banque (SIB), filiales du groupe Attijariwafa bank, organisent jeudi et vendredi prochains à Abidjan une mission multisectorielle à destination des opérateurs économiques continentaux et internationaux autour des “Fintech” (technologie financière).