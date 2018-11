Le CESE participe à Pékin à un rencontre des conseils économiques et sociaux de Chine et d’Afrique

mercredi, 7 novembre, 2018 à 1:07

“Bertone Design”, une marque italienne historique opérant dans le secteur du design et de l’architecture, et “Marita Group Holding”, une entreprise mondiale opérant dans le secteur du développement urbain et immobilier basée à Rabat, ont annoncé, mardi à Milan, un accord qui permettra la réalisation de l’un des plus importants projets de développement immobilier au Maroc d’une valeur de 350 millions d’euros.