Le E-commerce et les transactions mobiles au centre d’une rencontre à Casablanca

mardi, 12 juin, 2018 à 11:02

Casablanca- Le E-commerce et les transactions via les téléphones mobiles ainsi que leurs avantages, ont été au centre de la deuxième rencontre des associations professionnelles représentant le secteur du commerce, de l’industrie et des services de la région Casablanca-Settat.