Le FITUR de Madrid, une occasion importante de mettre en valeur le Maroc sur le plan touristique

mercredi, 23 janvier, 2019 à 22:08

Un brigadier de police relevant de l’unité mobile des moutards de la ville de Berrechid a été contraint, mercredi soir, de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu aux multiples antécédents judiciaires dans le vol qualifié et constitution d’une bande criminelle, en possession d’armes blanches et mettant en danger la sécurité des citoyens et de leurs biens, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).