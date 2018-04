Le forum d’affaires de Berlin met en évidence les opportunités d’investissement dans la région MENA

vendredi, 13 avril, 2018 à 14:09

Berlin- Des hommes d’affaires arabes et allemands ont souligné, jeudi dans le cadre d’un forum sur les affaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), les opportunités d’affaires et le potentiel d’investissement dans cette région.