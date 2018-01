Le Groupe Saham acquiert une participation majoritaire dans Pioneers Outsourcing

vendredi, 26 janvier, 2018 à 11:04

Casablanca- Le Groupe Saham, à travers sa filiale Saham Services, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Pioneers Outsourcing, opérateur en CRM (Customer Relationship Management) et en BPO (Business Process Outsourcing), basé en Arabie Saoudite, présentant une forte croissance depuis sa création en 2014.

Dans la continuité de sa stratégie de développement au Moyen-Orient, cette acquisition permet à Saham Services d’étendre son champ d’action dans le Golfe Arabique, notamment dans la première économie du monde arabe, à savoir l’Arabie Saoudite, souligne un communiqué de la holding marocaine.

Le Groupe fait observer que cette implantation s’inscrit dans un contexte où le Maroc s’ouvre aux métiers des services, en plaçant l’innovation au cœur de sa vision.

Cet investissement fait suite à l’acquisition en 2015 de l’opérateur Ecco Outsourcing, solidement implanté en Égypte et au Golfe Arabique. “Saham Services se positionne ainsi en un acteur de référence des Services Externalisés au Moyen-Orient, en réponse aux attentes grandissantes des entreprises locales et régionales”, fait-on remarquer.

En complémentarité avec son activité au Moyen-Orient, Saham Services poursuit ainsi son développement sur le continent Africain, à travers sa filiale historique Phone Group, pionnier au Maroc, en Côte d’Ivoire et au Sénégal des activités d’Offshoring.

“Cette expansion réussie à l’échelle du continent démontre une nouvelle fois l’engagement du Groupe Saham à s’investir pleinement dans le développement des services essentiels à la personne en Afrique et au Moyen-Orient”, estime-t-on.

“Nous offrons déjà nos services à des clients stratégiques en Arabie Saoudite depuis nos plateformes CRM/BPO en Egypte. Cette belle opération de croissance va nous permettre de considérablement accélérer notre développement dans la région du Golfe, et renforcer notre force de frappe en matière d’innovation dans la réinvention des métiers de la relation client et, plus largement, des métiers de services externalisés”, a déclaré Otmane Serraj, directeur général du pôle services externalisés du Groupe Saham.

Pour sa part, le fondateur et directeur général de Pioneers Outsourcing, Mansour AL-AJMI, a souligné qu’à travers cette intégration dans Saham Services, Pioneers Outsourcing “aspire à prendre une dimension globale et offrir nos services et solutions innovantes à un panel beaucoup plus large de Clients”.

“Faire partie du Groupe Saham ajoutera de la valeur et enrichira le type et la qualité de service que nous offrons aux Clients de Pioneers Outsourcing, que nous pourrons faire bénéficier d’un transfert de bonnes pratiques ainsi que de nouvelles destinations d’externalisation et de nouvelles capacités linguistiques, autant d’atouts uniques sur le marché Saoudien”, a-t-il ajouté.

Saham Group est un groupe panafricain de référence dans les métiers de services essentiels à la personne à savoir assurance, assistance, services externalisés, santé, immobilier et éducation.

Né en 1995, le groupe, qui emploie plus de 16.000 collaborateurs, est présent dans 27 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Il a réalise en 2016 un chiffre d’Affaires de 1.24 milliard de dollars.

Le Pôle services externalisés de Saham Group opère dans 6 pays et compte plus de 13 000 collaborateurs. Il offre une plateforme multilingue complète, performante et moderne, en ligne avec les meilleurs standards internationaux.

Créé en 2014, Pioneers Outsourcing est implanté à Riyadh et à Jeddah, en Arabie Saoudite. L’opérateur compte près de 500 collaborateurs. Il gère de solides contrats à la fois pour de Grands Comptes du secteur Public et du secteur Privé en Arabie Saoudite, ainsi que pour des Multinationales implantées dans le pays.

En 2017, l’entreprise a reçu plusieurs labels d’excellence, en récompense du développement de technologies innovantes et de son excellence opérationnelle.