Le Maroc accueille en 2019 la 24ème session du Conseil d’administration de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (Lhafi)

jeudi, 26 avril, 2018 à 11:41

Nouakchott – Le Maroc abritera en 2019 la 24ème session du Conseil d’administration de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), a annoncé, mercredi à Nouakchott, le Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, Abdeladim Lhafi.