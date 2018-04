Le Maroc, économie régionale émergente, constitue une plateforme d’accès idéale vers l’Afrique pour les investisseurs américains (Boussaid)

New York – Le Maroc, économie régionale émergente et résiliente, se positionne comme une plateforme d’accès idéale vers le continent africain pour les entreprises et les investisseurs américains, a affirmé, mercredi à New York, le ministre de l’économie et des finances, M. Mohammed Boussaid.