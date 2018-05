“Le Maroc est une importante plateforme pour atteindre l’ensemble du continent africain” (ministre andalou de l’Économie)

vendredi, 25 mai, 2018 à 12:02

Séville- “Les échanges commerciaux entre l’Andalousie et le Maroc sont en hausse et suivent un rythme soutenu”, a déclaré le ministre régional andalou d’Économie et du Savoir, Antonio Ramirez De Arellano Lopez dans un entretien à la MAP.