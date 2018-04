Le Maroc et le Burkina Faso signent un accord de coopération dans les domaines des Mines et de la Géologie

mardi, 17 avril, 2018 à 14:29

Casablanca – Le Maroc et le Burkina Faso ont signé, mardi, un accord de coopération dans les domaines des Mines et de la Géologie, en marge de la 5ème édition du Salon International des Mines et Carrières (SIMC 2018), qui se tient du 17 au 19 courant à Casablanca.