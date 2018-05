Le Maroc et le Fonds Vert pour le Climat s’engagent à coopérer dans le domaine de l’énergie

mercredi, 9 mai, 2018 à 15:37

Rabat – La définition d’un cadre de coopération entre le Maroc et le Fonds Verts pour le Climat (FVC) dans le domaine de l’énergie a été au centre d’entretiens entre le ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah et le directeur exécutif du FVC, Howard Bamsey.