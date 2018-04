Le Maroc et le Vietnam conviennent d’actions concrètes pour relancer la coopération économique

mercredi, 25 avril, 2018 à 8:47

Hanoï – Le Maroc et le Vietnam ont convenu, mardi à Hanoï, de mettre en place des actions concrètes susceptibles de relancer leur coopération dans les secteurs de l’agriculture et activités connexes, la pêche maritime et l’aquaculture, l’éducation et la formation et la coopération tripartite au profit des pays africains partenaires.