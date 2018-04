Le Maroc et les Pays-Bas conviennent de construire une unité pédagogique de stockage des oignons à El-Hajeb

mardi, 24 avril, 2018 à 20:09

Meknès – Une convention sur la construction d’une unité pédagogique de stockage moderne des oignons dans la zone d’El-Hajeb a été signée, mardi à Meknès, entre le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Maroc, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la Coopérative Agricole Marocaine de Meknès (CAM).