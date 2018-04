Le Maroc, un “important hub” régional pour le commerce et l’investissement (Wilbur Ross)

vendredi, 20 avril, 2018 à 7:39

Washington – Le Maroc demeure “un hub important” du commerce et de l’investissement pour les entreprises américaines qui ambitionnent d’élargir leurs activités et développer des partenariats, notamment en Afrique, a affirmé, jeudi à Washington, le secrétaire US au Commerce Willbur Ross.