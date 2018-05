Le ministre des Affaires étrangères roumain s’informe des opportunités d’investissement au Maroc

vendredi, 4 mai, 2018 à 11:40

Rabat – Les opportunités d’investissement au Maroc, les facilités accordées aux entreprises roumaines dans ce domaine et les grands chantiers de développement ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le Président de la Commission de l’Agriculture et des secteurs productifs et président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Roumanie à la Chambre des Conseillers, Larbi Laraichi, et le ministre des Affaires étrangères roumain, Teodor Meleșcanu, actuellement en visite dans le Royaume.