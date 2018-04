Le nouveau protocole de pêche UE-Maroc doit tenir compte des intérêts supérieurs du Royaume qui ne sont pas négociables (Bourita)

jeudi, 19 avril, 2018 à 15:20

Rabat – Le nouveau protocole de partenariat Maroc-UE dans le domaine de la pêche doit tenir compte des intérêts supérieurs du Royaume qui ne sont pas négociables notamment son intégrité territoriale, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

L’intégrité territoriale et l’unité nationale du Maroc ne sont pas sujet à négociation ou un compromis, a souligné le ministre lors d’une rencontre entre le Maroc et l’UE dédiée au lancement des discussions en vue du renouvellement du protocole de pêche qui arrive à échéance le 14 juillet.

“Autant le Maroc est attaché à son partenariat avec l’UE, autant il est clair par rapport à ces lignes rouges lorsqu’il s’agit de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale”, a insisté le ministre.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, M. Bourita a indiqué que les négociations autour de l’accord de pêche se déroulent cette fois-ci dans un contexte très particulier marqué notamment par des “attaques externes contre ce partenariat et par des manœuvres judiciaires menées par certaines parties pour le dévier de son chemin et de ses objectifs”.

Il a en outre ajouté que l’ouverture des négociations reflète l’adhésion totale de l’Union européenne et de ses Etats membres à la préservation et au renforcement du partenariat globale Maroc-UE.

Après avoir rappelé que la coopération entre le Maroc et l’UE dans le domaine de la pêche ne date pas d’hier, le premier accord ayant été conclu en 1988, M. Bourita a émis le voeu de voir les deux parties conclure les négociations dans les plus brefs délais en mettant à contribution leur expérience de 30 ans dans ce domaine fondamental de leur partenariat.

Le ministre a souligné à cet égard que le Maroc aborde ces négociations par un référentiel très clair, des positions très précises et par une vision bien définie, insistant sur le fait que le Royaume tient tant à son partenariat avec l’UE qui est “stratégique et fondamental” qu’au “respect de son intégralité territoriale et de son unité nationale qui ne peuvent aucunement faire l’objet de négociations ou de compromis, parce qu’elles constituent un des éléments de l’unanimité du peuple marocain derrière SM le Roi Mohammed VI”.

M. Bourita a également émis le souhait que la conclusion d’un nouveau protocole de partenariat dans le domaine de la pêche permettra au Maroc et à l’UE de se projeter rapidement dans une relation encore plus forte et de reprendre les négociations qui sont en veille sur des sujets aussi importants que le commerce, la sécurité et la migration.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a émis le voeu de voir les négociations entre le Maroc et l’UE aboutir le plus rapidement possible à un nouveau protocole de partenariat dans le domaine de la pêche, relevant que les deux parties s’appuieront lors des négociations sur une expérience réussie de 30 années de coopération dans ce domaine stratégique.

“Le Maroc et l’UE vont démarrer une nouvelle phase et j’espère que les négociations vont déboucher sur un accord mutuellement bénéfique qui respecte les engagements des deux parties”, a-t-il ajouté.

M. Akhannouch s’est également félicité des résultats des précédents protocoles de pêche qui ont permis au Maroc de réaliser d’importants investissements en infrastructures et de soutenir la mise en oeuvre du Plan Halieutis, la nouvelle stratégie de développement du secteur halieutique au Maroc.