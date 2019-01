Le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V, un projet capital pour le Maroc

mardi, 22 janvier, 2019 à 21:49

Casablanca – Le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V de Casablanca porte la capacité globale de cette plateforme à 14 millions de passagers par an, a affirmé, mardi à Casablanca, le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Zouhair Mohamed El Aoufir.

Il s’agit d’un projet capital pour le Maroc qui concerne une superficie de 78.000 m², dont 36.000 m² de constructions rénovées et modernisées avec de nouveaux systèmes ultra-modernes et 38.000 m² de bâtiments nouveaux, a souligné M. El Aoufir dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration par SM le Roi Mohammed VI du terminal 1 de Casablanca et la mise en service de plusieurs infrastructures aéroportuaires de portée nationale, notant que l’ensemble de ces systèmes permettent de rajouter une capacité de 7 millions de passagers pour porter la capacité globale de l’aéroport de Casablanca à 14 millions de passagers.

Cet investissement estimé à 1,6 milliards de dirhams concerne plusieurs points nouveaux, notamment, l’expérience voyageur qui offre une possibilité aux passagers de pouvoir s’enregistrer directement et de manière automatique avec des bornes “Libre services BLS” qui leurs permettent de procéder à leur enregistrement et de celui de leurs bagages, a-t-il expliqué, soulignant qu’il s’agit d’un point majeur pour un hub qui a une capacité de 5.000 bagages par heure, une performance importante pour ce type de trafic.

Ce nouveau Terminal vient à point nommé pour répondre aux attentes des passagers, a-t-il considéré, relevant que l’aéroport de Casablanca a vu le passage de 9,7 millions de personnes en 2018, une capacité additionnelle majeure pour le développement de cette plateforme.

“Nous avons aussi mis à la disposition des passagers l’ensemble des services que nous trouvons dans les aéroports internationaux, dont les galeries commerciales, les salons et la connexion à travers huit passerelles de contacts directs avec les avions qui permettent l’embarquement”, a-t-il fait savoir.

Ce nouveau terminal répond aux attentes non seulement des passagers qui voyagent à travers Casablanca mais également des passagers africains qui font le transit à l’aéroport de Casablanca et pour cela une nouvelle zone de transit très moderne a été aménagée pour apporter tous les services nécessaires aux passagers en transit, a indiqué M. El Aoufir.

“Par la même occasion, nous avons présenté à SM le Roi Mohammed VI quatre projets qui ont été achevés et construits totalement, à savoir; l’aérogare de Guelmim (700.000 passagers), l’aérogare de Zagora (250.000 passagers) et l’aérogare d’Errachidia (300.000 passagers) qui viennent dynamiser ces régions qui souffrent de l’enclavement et permettent le développement du trafic des provinces du Sud, outre le nouveau centre du contrôle régional (CCR) de la sécurité de la navigation aérienne à Agadir qui contribuera au développement de la capacité de navigation du Royaume”, a-t-il conclu.