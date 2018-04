Le partenariat énergétique “exemplaire” maroco-allemand “voué à être élargi” pour englober d’autres thématiques

mardi, 17 avril, 2018 à 14:14

Berlin – Le partenariat énergétique “exemplaire” établi entre le Maroc et l’Allemagne “est voué à être élargi” pour englober d’autres thématiques, tenant compte des nouvelles donnes marquant les secteurs énergétiques dans les deux pays, tels que l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique, le pilotage de la demande énergétique, le renforcement de l’efficacité énergétique, le développement des réseaux électriques, la recherche et développement, ainsi que l’intégration industrielle, a souligné, lundi soir à Berlin, le secrétaire général du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, Abderrahim El Hafidi.