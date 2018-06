Le projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan constitue un modèle de développement intègre et durable (Ministre ivoirien)

vendredi, 8 juin, 2018 à 22:54

Salé – Le projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan constitue un modèle de développement intègre et durable, a indiqué, vendredi à Salé, le ministre, secrétaire général de la présidence de la Côte d’Ivoire, Patrick Achi, en visite officielle au Maroc, les 7 et 8 juin, à la tête d’une délégation ivoirienne de haut niveau.