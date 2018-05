Le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines du transport aérien, du tourisme et de l’artisanat au centre d’entretiens maroco-indonésiens

jeudi, 17 mai, 2018 à 11:54

Rabat – Le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines du transport aérien, du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale a été au centre d’entretiens entre le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid et l’ambassadeur de la République d’Indonésie à Rabat, Syarief Syamsuri.