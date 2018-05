Le secteur des travaux publics, un pilier du développement socio-économique au Maroc (M. Amara)

dimanche, 6 mai, 2018 à 13:18

Rabat- Le secteur des travaux publics constitue un des piliers du développement du tissu socio-économique au Maroc, compte tenu de sa contribution dans l’enrichissement et la diversification du patrimoine du Royaume en termes d’infrastructures en harmonie avec le développement technique et technologique, a souligné, samedi à Rabat, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.