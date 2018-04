Le SISTEP rouvre ses portes à Casablanca après 5 ans d’éclipse

jeudi, 12 avril, 2018 à 20:50

Casablanca – Après cinq ans d’éclipse, le Salon international de la sous-traitance, d’approvisionnement et de partenariat (SISTEP) a rouvert, jeudi, à la foire internationale de Casablanca, avec la participation de plus 120 exposants du Maroc et d’ailleurs.