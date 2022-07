Le leadership marocain en matière de sécurité énergétique et alimentaire mis en avant à Naples

samedi, 2 juillet, 2022 à 16:37

Rome – Le leadership du Maroc en matière de sécurité énergétique et alimentaire a été mis en avant lors d’un salon dédié à l’agro-alimentaire, tenu récemment à Naples.

“Sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc œuvre sans relâche pour le renforcement de la souveraineté alimentaire et énergétique aux niveaux national et régional”, a affirmé l’expert international en diplomatie économique et souveraineté, Amine Laghidi, qui s’exprimait lors de cet évènement, qui a été marqué par la présence du ministre des affaires étrangères italien, Luigi Di Maio.

L’expert, cité par un communiqué de la filière agricole de la Confédération italienne Coldiretti, a mis en avant les efforts consentis par le Royaume dans le domaine énergétique et son engagement envers l’Afrique et la Méditerranée, évoquant, dans ce sens, le projet de gazoduc Maroc-Nigéria qui “contribuera à positionner le Royaume comme un hub entre la rive sud de la Méditerranée et les pays africains exportateurs d’énergie”.

“Déterminé et ambitieux, le Maroc se veut désormais une locomotive de développement en Afrique et dans la région, se hissant comme un véritable pôle économique”, a indiqué M. Laghidi, notant que le “Royaume regorge d’énormes opportunités d’investissement dans divers domaines pouvant susciter l’intérêt des entreprises italiennes”.

L’expert a, en outre, mis en exergue le climat favorable d’affaires dans le Royaume, “havre de stabilité et de paix’’ et les importantes réformes politiques et économiques engagées ces dernières années et qui font du Maroc une plate-forme sollicitée par les investissements étrangers.

Par ailleurs, l’expert a insisté sur l’importance de la sécurité alimentaire et énergétique, eu égard à la menace de pénurie des chaînes d’approvisionnement et le risque croissant de famine dans de nombreuses régions du monde, mettant en avant le rôle de l’agriculture et la pêche dans le maintien des emplois et la préservation de la stabilité et la souveraineté alimentaire des nations.

Une forte délégation marocaine d’hommes d’affaires, d’investisseurs et de leaders dans les secteurs de l’agriculture, de la distribution, de l’industrie alimentaire, de la logistique, du transport, de la navigation, de l’événementiel et du tourisme a pris part à cette manifestation méditerranéenne.